Tarihi aydınlatacak haritalar

Almanlar tarafından 1914’te çizilen İstanbul haritaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Şehircilik tarihi alanında araştırmacılara ışık tutacak ve günümüz imar faaliyetlerine kaynak olacak ‘Alman Mavileri’ adlı çalışmalar tek bir Kitap halinde Kültür A.Ş tarafından birleştirdi. Eserin şehir planlarının yapılmasında, mimar, şehir plancıları, avukat, tarihçi ve araştırmacılar için büyük bir eksikliği gidereceği belirtiliyor.



Asıl adı “Alman Mavileri, 19131914: I. Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları” olan eser, 100 yıl öncesinin İstanbul’una ait tüm sokak, cadde ve kamu binalarını gösteriyor. 14 bin dizin olan eserde Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki İstanbul kitapta kolayca bulunabiliyor. Araştırmacı yazar İrfan Dağdelen tarafından yeniden yayıma hazırlanan “Alman Mavileri” yayınlandığı yüzyılın coğrafi değerlerini ve estetik beğenilerini de gözlemleme imkanı sunuyor.

Birinci Dünya savaşı öncesi bir Alman şirketi tarafından hazırlatılmış olması ve pafta çerçevelerinin renginin mavi olması nedeniyle “Alman Mavileri” olarak anılan çalışma için ilk adım Halil Edhem tarafından 1909-1910 yılları arasında atılıyor. Nirengi sistemi kurma işi Fransız Topoğrafya Cemiyeti’ne ihale ediliyor. Fransız plancılar Galata Kulesi merkezli bir nirengi sistemi kurarak, ölçümlerini 1911’de tamamlıyor. Harita alma işi ise 1913’te “Deutsch Syindikat für Staebaliche Arbeiten” adlı Alman firmasına ihale ediliyor. Bu firmanın ölçümlerinden elde edilen bilgiler Almanya’ya gönderiliyor ve çizimler Almanya’da gerçekleştiriliyor.