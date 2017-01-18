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TARİHİ BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Tarihi binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Motorize bir trafik polisi Muğla'da tarihi binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Muğla'nın Milas ilçesinde dayanacak gücü kalmayan tarihi bir ev yıkıldı, yıkılma sırasında bölgeden geçen bir motorize trafik polisi son anda kurtulurken, evin yıkılma anı ve polis memurunun kurtulma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Milas'ta Hisarbaşı Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bulunan dayanacak gücü kalmayan tarihi boş bina tamamen yıkıldı. Yıkılma anında caddeden geçen bir motorize trafik polisi ve binanın karşısında evinin penceresinde oturan yaşlı bir kadın son anda kurtuldu.

Meydana gelen yıkılmaının ardından olay yerine sağlık ekipleri, zabıta ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat da gelerek konu hakkında bilgi aldı.

Yıkılma sırasında evinde pencerenin önünde oturduğunu ifade eden 66 yaşındaki Ayten Özkan son anda kurtulduğunu belirterek, "Yıkılma anında evde camın yanında oturuyordum. Demir korkuluklar olmasaydı bende yaralanmıştım. Eski binanın özel mülk olduğu için yetkililerin müdahalede bulunmuyor. Evin yıkılacağı belliydi. Daha önce muhtara, belediyeye başvurduk. Fakat binanın özel mülk olduğu ve kendilerinin bir şey yapamayacaklarını söylediler. Madem gelin mal sahipleriyle konuşun tedbir aldırın. Yazık değil mi bize. Binanın etrafında sadece demir korkuluklarla önlem aldılar. Yıllardan beri korkarak evimizde oturuyor, yatıyoruz. Yıllardan beri burada oturan yok. Arka tarafında oturan birileri vardı onlarda yıkılacak diye birkaç ay önce boşaltmışlardı" dedi.

Yıkılma anı kameralara yansıdı

Binanın yıkılma anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kayıt altına alınırken, görüntülerde motorize bir trafik polisinin olay sırasında caddeden geçtiği ve durumu son anda fark ederek hızlanarak enkaz altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

İHA
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