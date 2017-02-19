Tarihi eserleri internette satışa çıkardılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarihi eser niteliğindeki iki küpü internetten satışa çıkaran 2 kardeş gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan M.A. ile S.A. kardeşler, büyüklerinden kalan tarihi eser niteliğindeki 2 küpü internet üzerinden satışa çıkardı.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, internetteki ilandan yola çıkarak çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğindeki küpleri satmak isteyen 2 kardeş gözaltına alındı.
Ele geçirilen küpler, Ordu Etnografya Müzesine teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen kardeşler serbest bırakıldı.