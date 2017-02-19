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TARİHİ ESERLERİ İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARDILAR

Tarihi eserleri internette satışa çıkardılar

Ordu'da tarihi eserleri internetten satışa çıkaran 2 kardeş gözaltına alındı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarihi eser niteliğindeki iki küpü internetten satışa çıkaran 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan M.A. ile S.A. kardeşler, büyüklerinden kalan tarihi eser niteliğindeki 2 küpü internet üzerinden satışa çıkardı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, internetteki ilandan yola çıkarak çalışma başlattı.

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Yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğindeki küpleri satmak isteyen 2 kardeş gözaltına alındı.

Ele geçirilen küpler, Ordu Etnografya Müzesine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen kardeşler serbest bırakıldı.

AA
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