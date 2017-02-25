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TARIK MENGÜÇ YAŞANANLARA İSYAN ETTİ!

Tarık Mengüç yaşananlara isyan etti!

Ödül oyununda Pınar-Sema ile Berna-Burçak mücadelesinde son sayının bir türlü atılamaması Tarık Mengüç'ü adeta isyan ettirdi.

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'Survivor 2017'de dün akşam ödül Oyunu heyecanı yaşandı. Amerikan futbolunun Survivor uyarlamasında gülen taraf ünlüler takımı oldu. Ancak ünlüler için ilk setin son sayısı oldukça stresli oldu.

"YETER YA, NEFESİMİ KESTİN"
 
Pınar Saka ve Sema Apak, bir türlü sonlanmayan oyun nedeniyle takım arkadaşlarını strese soktu. Kenarda büyük heyecan yaşayan Tarık Mengüç, galibiyet sonrası kumu yumruklayarak, "Yeter ya. Nefesimi kestin. Kalp ağrısı getirdin" dedi.
 
Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ise bitmek bilmeyen oyunla ilgili, "Ben böyle bir şey görmedim" yorumunu yaptı.

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