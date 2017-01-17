TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

tarım arazileri su altında kaldı

Manisa'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

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Turgutlu ilçesinde yaşanan son yağışlar sonrasında Gediz  Nehri’nin taşması sonucu tarım arazileri taşkın suyu altında kaldı.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Gediz Nehri'nin Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde taşkın meydana  geldiğini belirtti.

Gediz nehrinin ıslah çalışmaları yapılmadığı sürece bu tür taşkınların  yaşanmaya devam edeceğini savunan Şenol, "Özellikle Sinirli ile İzzetin  mahallerinin alt kısmındaki tarım arazileri Gediz Nehri taşkın suyu altında  kaldı. Yaklaşık bin dönüm tarım arazisi taşkın suyu altında kaldı, yağış ve  taşkın devam ediyor. Yağış 24 saat daha devam ederse binlerce dönüm arazi taşkın  suları altında kalabilir. Bir an önce Gediz havzasının ıslah çalışmasının  yapılması gerekmektedir." dedi.

Yaz aylarında Gediz Nehri'nin ıslah çalışması yapılan bölümünde taşkın  olmadığına dikkati çeken Şenol, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi böyle aşırı yağışlarda Turgutlu'nun Gediz havzasında  bulunan arazilerimizi 3-4 yılda bir su basmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yağan  karın etkisi ve ardından yağmur yağmasından dolayı derelerden ve dağlardan geçen  sularla Gediz şu an taşmak üzeredir. Gediz'in ıslah çalışması yapılması şarttır.  Geçen sene de boğazda suyun daralmasından dolayı onlarca hayvan ve tavuk  çiftliklerimiz de telef olmaktadır. Bir an önce Gediz havzasının ıslah  çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bunu daha önce İzmir, Manisa ve Uşak  valilerimiz bir araya gelerek Gediz Islah çalışması diye bir çalışma başlamıştı.  Fakat bir netice alınamadı ki şu ana kadar. Bu ıslah çalışması yapılmadığı sürece  bizim ovamızı, bahçemizi, hayvan damlarımızı, tavuk çiftliklerimiz her zaman  zarar görmektedir."

Yetkililer, Gediz Nehri'nin geçtiği diğer bölgeler ile nehri besleyen  Irlamaz ve Karaçalı çaylarda da taşkın riski  olduğuna dikkati çekerek çiftçileri  tedbirli olmaları konusunda uyardılar.

Saruhanlı'da Kumçay taştı

Su taşkını Saruhanlı ilçesinde de etkili oldu.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ilçeden geçen Kumçay'ın da  yağışlar nedeniyle taştığını belirtti.

Okur, "Kumçay'a yakın olan yaklaşık 2 bin dönümlük arazi şu an taşkın  suyu altında kaldı. Henüz tam bir hasar tespiti yapmak mümkün değil. Taşkının  üzüm bağlarımıza zararı olmamakla birlikte, buğday ve kışlık sebze ekili  arazilerimiz taşkın suyundan zarar görebilir. Sular çekildikten sonra hasar  tespiti yapıldığında hasar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

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