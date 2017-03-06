Tarım arazisine ölüm çamuru

Antalya Korkuteli’nde köylüler, tarım arazilerine dökülen atık çamurunu yargıya taşıdı. Çamur TÜBİTAK’ta analiz edildi, çıkan sonuç dehşete düşürdü; “Atık maddeyi yiyen fareler 40 dakika içinde öldü.” Duruma isyan eden köylüler, ‘Ya o toprakları ekseydik?’ diyor.

"Arpa ekmeye gittiğim de tarlama atık çamur döküldüğünü gördüm. Burada tarım yapılamayacağını anlayınca tarlamı boş bırakmak zorunda kaldım”... Bu sözler Antalya’nın Korkuteli İlçesinde yaşayan Zekeriya Bozkurt’a ait. Bozkurt, tarlasındaki atığı görünce ekin ekmekten vazgeçmiş. Vazgeçmese birçok kişinin sağlığını da büyük tehlikeye atmış olacaktı.

Milliyet gazetesinden Burak Dursun'un haberine göre Korkuteli’nin İmecik, Beyiş, Avdan ve Ulucak köylerindeki tarlalar ile Bayatbadem çevresindeki ormanlar 4 yıldır atık çamuru istilasına uğruyor. Köylüler çaresiz. Kendilerinden habersiz tarlalarına kara çamurun dökülmesini birçok kuruma şikayet etmişler ama henüz sonuç alamamışlar. Köylüllüren Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusu sonrası ‘Çevreyi kasten kirletmek’ suçlamasıyla atığı döken firma hakkında kamu davası açılmış.

Ama köylüler işin peşini bırakmamakta da kararlı. TÜBİTAK’a mail atarak topraklarının incelenmesini isteyen köylülerin talebine TÜBİTAK da olumlu yanıt vermiş. Kurumun geçtiğimiz yıl köylülerden birinin arazisine dökülen çamur örneği üzerinde yaptığı analiz sonucunda, ağır metallerden krom, nikel ve çinkonun değerinin sınır değerleri aştığı rapor edilmiş.

Ulucak Mahallesi TÜMOŞ Mermer Ocağı Karşısında kirletilmiş torak ve temiz toprak (referans toprak) örneklerinin analizi neticesinde de, sulu çözeltiyle maddeye maruz bırakılan balıkların kısa zamanda yüzde 50’sinin öldüğü belirtilmiş. Raporda, atığın sucul ortamlarda yaşayan su canlıları için riskli olduğu sonucuna da yer verilerek, farelere laboratuar ortamında atıktan doz uygulanmış ve yedirildikten sonra 40 dakika içinde öldükleri kaydedilmiş. Zararlı atık olduğu belirlenen maddenin risk taşıdığı da raporda açıklanıyor.



‘25 hayvanımız öldü’

Zehirli atığı ilk kez 2015 sonbaharında arpa ekmek için tarlasına gittiğinde gördüğünü anlatan köylülerden Zekeriya Bozkurt, “Atık tesisinde çalışan bizim köylümüz. Telefonla aradım ve neden çamuru bizim tarlamıza döktüğünü sordum. Bana ‘tarlana atığı tesisin kamyonunun kullanan A. Y. döktü’ dedi. Tarlama en az 5-10 kamyon atık dökülerek tarlaya sermişler ardından da sürüp, toprakla karıştırmışlar. Gittiğimde tarla simsiyah olmuştu. Tarlama dökülen maddenin zehirli olduğunu duyduğum için bir şey ekmedim. Benim 4 dönüm, Halit Armut’lunun 5 dönüm, toplamda 9 dönüm tarlayı ekememiş olduk. Tarladan yaklaşık 4 ton arpa kaldırabilirdik ama ekemediği için ürünü satın almak zorunda kaldık. Bu durumdan tüm köylüler mağdur ama kimse sesini çıkaramıyor. Çıkarmak istenenin ise sesini para yardımı yaparak kesiyorlar. Bu zaman içinde yaklaşık 25 küçükbaş hayvanımızda zehirlenerek öldü” dedi.

‘Toprak zehirlendi’

32 yaşındaki Muhammet Küçükkuş ise, “Doğma büyüme buralıyım. Bizim 2 dönümlük arazimiz var ve burada arpa, buğday, nohut yetiştirirdik. Bu tarlalarımıza atık çamur döküldü. Tarlalarımızın rengi siyaha döndü, toprağımız zehirlendi. Yetkililer de bu durumu görmezden geliyor. Bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

ASAT’a gitmesi gerekiyor

Atık çamurları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nde kurutularak bertaraf ediliyor. Ancak iddiaya göre ASAT’a çamurları götürmekle yükümlü bir firma, atığın yasal olarak kurutabileceği tesis yerine çamuru tarlalara döküyor.