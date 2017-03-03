Tarkan New York'u salladı !

Megastar Tarkan, SM Production organizasyonu ile gerçekleşen Amerika konserlerinin ilk ayağını gerçekleştirdi.Tarkan, New York’ta dünya starlarını ağırlayan Hammerstein konser salonundaki ilk konserinde 3500 kişiye Türkçe ve İngilizce en sevilen şarkılarını söyledi.

Megastar Tarkan’ın 2-3 Mart tarihlerinde New York’ta Manhattan Center Stüdyoları’nda bulunan Hammerstein konser salonunda, 5 Mart’ta ise Los Angeles’ta şehrin merkezinde yer alan, The Novo’da, vereceği konserler serisi için start verdi.

Megastar, biletleri satışa çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükenen Amerika konserlerinin ilk ayağı olan New York’ta dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Hammerstein konser salonundaki ilk gecesinde konsere yoğun ilgi gösteren, Amerika’da yaşayan Türk sevenlerinin yanı sıra Rusya, Meksika ve İran’dan da sevenleri ile bir araya geldi.

Megastar “Acımayacak” şarkısı ile sahneye çıktığı gecede “Kır Zincirlerini”, “Şıkıdım”, “Dudu”, “Öp”, “Touch”, “Come Closer”, “Bounce” gibi çok sevilen Türkçe ve İngilizce şarkılarını salonu dolduran sevenleri ile birlikte söyledi.

Tarkan’ın Amerika’daki ilk seri konserlerini gerçekleştiren, Amerika merkezli SM Production Group Genel Müdürü Şengül Oğuz, “1 yıldır bu konserler için çok kalabalık bir ekip olarak çalışıyoruz. Biletler satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi ve izleyiciler arasında birçok farklı ülkeden izleyici vardı. Ancak salonu Tarkan’ın çoğunlukla Rusya, Meksika ve İran’dan sevenleri doldurdu.” dedi.