Tarlada çapaya takılan tarihe köylüler sahip çıkıyor

Büyük Anafarta Köyü Harp Malzemeleri Sergisi'nde, top mermisi, kurşun, para, tulumba, silah parçası, bomba, tarihi belge, mermi kovanı, askerlerin kullandığı kaşık ve çatal gibi birçok malzeme yer alıyor.

Köy muhtarı Hasan Alyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin savaşa tanıklık ettiğini hatırlatarak, ziyaretçileri bölgeyi yakından tanımaya davet etti.

Alyıldız, köylülerin ziyaretçilere gönüllü rehberlik yaptığını belirterek, "Biz burada yaşadığımız için nerede ne yaşandığını iyi biliyoruz. Hangi bölgede nasıl savaş yaşanmış birinci ağızlardan duyduk. Ziyaretçilerimize bunları anlatıyoruz." diye konuştu.

Açtıkları sergide yer alan savaş malzemelerini köy halkının evlerinden getirdiğini anlatan Alyıldız, şöyle devam etti:

"Bu tarihi savaş malzemeleri, köy halkının tarladaki çalışmaları sırasında çapaya, küreğe takıldı. Köyde bunları sergileyip gelen ziyaretçilere tarihimizi unutturmamaya çalışıyoruz. Bu malzemeler hala daha tarlada çalışırken karşımıza çıkabiliyor."

Bakımını köylüler yapıyor

Köydeki herkesin serginin açılmasında katkısı olduğunu vurgulayan Alyıldız, "Serginin bakımını da yapıyoruz. Köy olarak hem tarihe sahip çıkıyoruz hem de Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alyıldız, müzedeki bazı eşyaların ne için kullanıldığını bilemediklerini, bu konuda yetkililerden objelerin üzerine açıklama yazısı konulması için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.