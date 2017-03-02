Tarladan dönmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde yaşayan Kadir Soyal'ın (67) çalışmak amacıyla gittiği tarladan uzun süre dönmemesi üzerine yakınları tarafından arama başlatıldı.
Soyal, tarlanın kenarındaki yanmış çalılıkların arasında hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, vücudunun büyük bölümünde yanıklar bulunan Soyal'ın öldüğü belirlendi.
Soyal'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.