TAŞKIN DOĞANIŞIK HAYATINI KAYBETTİ

Taşkın Doğanışık hayatını kaybetti

Halk Müziği sanatçısı Taşkın Doğanışık hayatını kaybetti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Halk Müziği sanatçısı, aynı zamanda İTÜ Konservatuar’da Öğretim Görevlisi olan Taşkın Doğanışık, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

TAŞKIN DOĞANIŞIK KİMDİR?

Taşkın Doğanışık İstanbul Teknik Üniversitesi THM ana sanat dalı başkanı olarak görev yapıyordu. Zara, İzel, Çelik, Mahsun Kırmızıgül gibi bir çok ismin konservatuar öğretmeniydi. İstanbul'da yaşayan Halk müziğinin usta sanatçısı Taşkın Doğanışık aslen Zonguldaklıydı. 2014 yılında Cem TV'de Türküler Söyle ses yarışmasında da jüri üyeliğini üstlenmişti.

155
-
Müebbeti duyunca bayıldı !Müebbeti duyunca bayıldı !
Aysun Kayacı'nın ne iş yaptığını duyunlar şaşırıyorAysun Kayacı'nın ne iş yaptığını duyunlar şaşırıyor
MİT'in FETÖ listesindeki vekilin kim olduğu ortaya çıktıMİT'in FETÖ listesindeki vekilin kim olduğu ortaya çıktı
Hıncal Uluç Fetöcü olmakla suçlanan isme sahip çıktıHıncal Uluç Fetöcü olmakla suçlanan isme sahip çıktı
Poşet yasağı çok can yakacakPoşet yasağı çok can yakacak
Ailesine ev almak için bekâretini sattıAilesine ev almak için bekâretini sattı
Ünlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısıÜnlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısı
Belediyeden duvar yazısına müthiş cevapBelediyeden duvar yazısına müthiş cevap
6 parmaklı olan çocuk bu durumu avantaja çevirdi6 parmaklı olan çocuk bu durumu avantaja çevirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS