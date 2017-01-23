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TATİL ŞENLİKLE BAŞLADI

Tatil şenlikle başladı

Maltepe Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı “Şubat Tatili Çocuk Şenliği” başladı.

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Çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği şenliğin ilk oyunu, “Burnunu Kaybeden Palyaço”,  Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi.   Oyunda kötü kalpli sirk patronunun, sirkte çalışan palyaçoya kötülükler yapıp, işinden kovması ve kırmızı burnunu da çok uzaklara atmasının ardından yaşanan müzikli öykü sahnelendi. Palyaçonun kırmızı burnunu bulmak için yola koyulmasıyla birlikte yaşadıklarını, Yaki adlı çocuğun, komik ve komik yamağının, kralın macera dolu serüvenini minikler ilgiyle izledi. Oyunda dostluğun, iyiliğin, paylaşmanın ve insanlara yardımcı olmanın önemine vurgu yapıldı. Nilbanu Engindeniz’in yazdığı, Birol Engeler’in yönettiği, Süha Uygur’un Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı oyunda Erhan Temiz, Giray Ayla, Murat Akçay, Özge Ceylan Koruklu ve Sinem Akar rol aldı.

MİNİKLER DOYASIYA EĞLENDİ

Şenlik kapsamında çocuklar için renkli eğlencelere de yer verildi. Maskotların, çizgi karakterlerin, sevimli kuklaların katıldığı ekipler minikleri eğlendirirken, yüz boyama ve balon dağıtımı da yapıldı.

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