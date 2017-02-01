Tatlıdan Vazgeçemiyorum Diyorsanız Masterchef Diyeti Yapın

Bugünlerde özellikle kadınlar arasında en çok konuşulan konular arasında yer alan Masterchef diyeti çılgınlığının ortaya çıkış öyküsü şu şekilde: “Mesleği gereği yaptığı yemeklerin tadına bakmak zorunda olan ve yeni lezzetler de tatmak zorunda olan tecrübeli aşçı Sedef Kıvanç zamanla aşırı kilo alır. Aldığı kiloları bir türlü veremez. Sonunda kilo vermek için kendi diyetini yaratır. Bunda besinleri çok iysi tanımasının büyük yararını görür. İlk kez Sedef Hanım tarafından yaratılan bu diyetle Sedef Hanım tam 40 kilo verir. Bu diyetin tüm inceliklerini ve sırlarını "Masterchef Sedef'in Diyeti" kitabında açıklar.”

Peki Masterchef ne demek? Bu ünvanı kim veriyor ve sedef Kıvanç bu ünvanı nasıl almış?

Dünya aşçılar birliği yani World Masterchefs Society çok yetenekli aşçıları belirliyor ve onları Masterchef ünvanı ile onurlandırıyor. Sedef Kıvanç Türkiye'de bu ünvanı alan ilk ve tek kadın aşçı. Ayrıca Türkiye'yi yurt dışında bir çok yarışmada başarı ile temsil ederek 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştır.

Sedef Kıvanç: “Az yiyerek kilo verilmez”

Önemli olanın az yemek değil, doğru yiyecekleri, doğru zamanda ve düzenli olarak yemenin önemli olduğuna dikkat çeken Sedef Kıvanç, “Eğer ki sizi sevdiğiniz yiyeceklerden maruz bırakan bir diyet yapıyorsanız, yüksek ihtimalle başarısız olacaksınız. Çünkü insan vücudu, tüketmeye alışık olduğu besinleri birden almayı bırakırsa, metabolizma buna direnç geliştirir ve karşı koyamayacağınız şekilde sizi o yiyeceği tekrar almaya zorlar” şeklinde konuştu.

Diyet 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması 6 hafta süren Masterchef Diyeti'ni yapanlar ilk 6 haftada 8 ile 12 kilo verebilirler. Sedef Hanım kendisi ilk 6 haftada tam 12 kilo vermiştir.

Tam bir tatlı ve kek canavarı olan Sedef Hanım diyeti boyunca keklerini ve tatlılarını yemeye devam etmiştir. Ancak kekte un yerine çok daha az kaloriye sahip sır bir malzeme kullanarak düşük kalorili kekler yapmıştır.

Ayrıca tatlılarda, çayda ve kahvesinde şeker yerine çok daha doğal ve düşük kalorili sır bir bitki kullanarak hem tatlıdan vazgeçmemiş hem de daha düşük kalori almıştır.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her tarafından özellikle kadınlar olmak üzere pek çok kişi bu kitabı temin etmiş. Türkiye’nin ilk Masterchef’i ünvanına sahip ünlü aşçı Sedef Kıvanç’ın yazdığı bu kitabın içerdiği diyet sırlarını uygulayan insanlar başarılı sonuçlar yakalamış.

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