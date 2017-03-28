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TATLISES: ANNEME VERDİĞİM ARABAYI BİLE ALDILAR

Tatlıses: Anneme verdiğim arabayı bile aldılar

İbrahim Tatlıses, FETÖ ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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Yeni Asır'da yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kendisiyle uğraşmasının nedeninin himmet vermemesi olduğunu belirterek, "Bu kan emiciler, hile hurda ile her şeyi yaptı. Beni vurdurdu, her şeyimi almaya kalktı. İzmir Folkart'ta oturduğum dairemi, Urfa'daki tarlamı ve hatta şirketten alıp anamın altına verdiğim arabayı bile haciz edip beni tamamen silmek için her şeyi yaptılar. Bunun nedeni FETÖ'ye himmet parası vermemem ve sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgi, saygı ve hayranlığım" dedi.

'SAHTE BELGELERLE YAPTILAR'

2010 yılında o dönem Tarkim Havacılık'ın ortağı Faruk Bayındır'ın kayınpederi Megatrans Şirketi'nin sahibi Ahmet Özbey'den 6 milyon dolara uçak aldıktan sonra büyük bir kumpasın içine düştüğünü belirten Tatlıses, "Bu acımasızlar yalan dolan ve sahte belgelerle her şeyi yaptılar. Anama şirketimden alıp verdiğim araca kadar haciz ettiler. İlahi adalete güveniyorum ve gerçeklerin ortaya çıkacağına yüzde 100 eminim" diye konuştu

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