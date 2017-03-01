Tatlıses Çiğ Köfte davalık oldu

"Tatlıses Çiğ Köfte" isminin ve logosunun işletme hakkını 5 yıl önce çiğ köfte salonu işleten Özgür Saygı'ya veren İbrahim Tatlıses, konsepte aykırı dekorasyon yaptırdığı ve şubeyi satılığa çıkardığı için dava açtı.

"Tatlıses Çiğ Köfte" isminin ve logosunun işletme hakkını 5 yıl önce çiğ köfte salonu işleten Özgür Saygı'ya veren İbrahim Tatlıses dava açtı. Davaya göre; Saygı sözleşmeye aykırı davrandı. Konsepte aykırı dekorasyon yaptırdı ve işlettiği şubeyi satılığa çıkardı. İcra takibi başlatan ibrahim Tatlıses de icra takibinin durması üzerine İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Davada sözleşmeye aykırılık nedeniyle 50 bin lira cezai şart parasının tahsili isteniyor.