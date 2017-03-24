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''TAVAN FİYAT YÜZÜNDEN 20 BİN KİŞİ İŞSİZ KALIR''

''Tavan fiyat yüzünden 20 bin kişi işsiz kalır''

Zorunlu trafik sigorasında tavan fiyat uygulamasının, sektörde 20 bin kişinin işsiz kalmasına neden olacağı öne sürüldü.

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Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı (SADER) Kemal Gazioğlu, zorunlu trafik sigortasında nisanda başlayacak tavan fiyat uygulamasının 7 bin acentenin batmasına, 20 bin kişinin işsiz kalmasına neden olacağını iddia etti.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Gazioğlu, zorunlu trafik sigortasında primlerin araca göre değil, sürücüye göre belirlendiği İngiliz tipi uygulama beklerken, Türk tipi tavan fiyat uygulamasına şaşırdıklarını söyledi. Referandum öncesinde vatandaşın zorunlu trafik sigortası primlerinin yüksekliğinden şikayet ettiğini kaydeden Gazioğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile 9 Şubat’ta yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: “Sayın Başbakanı ziyarete gittiğimizde bana ‘Kemal Bey, attığımız tüm adımlara rağmen zorunlu trafik sigortasında primler niye düşmüyor’ diye sordu. Ben de Türkiye’de araçların sigortalandığını, oysa sürücünün sigortalanması gerektiğini; sigorta priminin sürücünün trafik cezalarına göre artttığı İngiliz sistemine geçilmesi gerektiğini söyledim. O da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i aradı. Ardından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve sigorta şirketleri bir toplantı yaptık. 15 gün önce de Hazine ile konuşuldu. Biz İngiliz tipi zorunlu trafik sigortasına geçiş beklerken Türk tipi tavan fiyat uygulamasıyla şaşırdık.” 

SÜRÜCÜYE CEZA

Gazioğlu, İngiliz modelinde sürücünün trafik suçlarını ihlaline göre primin arttığını; radara yakalanan, alkollü araç kullanan, kırmızı ışıkta geçenin priminin yükseldiğini söyledi. “Kurallara uyanın ise primi düşük oluyor. Tıpkı bankada kredibilitesi yüksek olanın faizi düşük olduğu gibi burada da primi düşük oluyor” diyen Gazioğlu, uygulamanın 7 bin sigorta acentesinin kapanmasına neden olacağı iddiasını şöyle anlattı: “Hükümet, istihdamı artırmak için büyük gayret gösterirken bu uygulama 20 bin kişinin işsiz kalmasına neden olacak. Çünkü sigorta şirketleri tavan fiyata uyabilmek için maliyetleri düşürmek isteyecek. Buna da acentelerin ortalama yüzde 10 olan komisyon oranlarını yüzde 2-3’e çekmekle başlayacak. Komisyon oranlarının düşmesi 16 bin acentadan 7 binini batırır. Bu da 60 bin çalışandan 20 bininin işsiz kalması demek.”

Hürriyet
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