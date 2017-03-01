SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM: KILIÇDAROĞLU İSTİYORSA GELSİN - CANLI İZLE
  • Erdoğan'a suikast davası: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
  • Denize atlayan belediye başkanı dalgıcı kurtardı
  • MİT tüm yetkilerini İçişleri Bakanlığı'na devrediyor
  • 122 bin kişinin telefonunda ByLock çıktı
  • Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti
YEREL HABERLER
Kütahya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TAVŞANLI'DA KÖPEK KATLİAMI

Tavşanlı'da köpek katliamı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 5'i yavru 9 köpeği av tüfeğiyle katlettiler.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5'i yavru olan 9 köpek av tüfeğiyle vurularak telef edildi.

Olay, daha önce Tavşanlı İlçesine bağlı köy olan Çardaklı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeği ile ateş ederek 5'i yavru olan 9 köpeği telef etti. Tavşanlılı hayvansever Necdet Demirat durumu jandarma yetkililerine bildirdiklerini söyledi. Bölgede sık sık telef edilen köpeklerle karşılaştıklarını anlatan Demirat şöyle konuştu:

"Arazide 9 telef edilmiş köpek var. Bunlar hep tüfekle öldürülmüş. Durumu jandarmaya bildirdik. Birileri geceleyin gelip tüfekle köpeklere ateş ediyor. Allah razı olsun jandarma ilgileniyor. Ancak köpekleri vuran kişilerin bulunması lazım. Kimin vurduğu belli değil. Burada daha önce de av tüfeğiyle ateş edilerek köpekler telef edildi. Bununla ilgili tutanaklar tutuldu ama bir sonuç alınamadı."

Tavşanlı'da köpek katliamı

DHA
427
-
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
Nihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevapNihat Doğan'dan Müjdat Gezen'e sert cevap
Yıllar sonra ilk kez su içtiYıllar sonra ilk kez su içti
Japonya'dan insanlığın geleceği ile ilgili şok açıklamaJaponya'dan insanlığın geleceği ile ilgili şok açıklama
TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !TFF'den küme düşürülme iddiasına cevap !
Almanya ile kriz büyüyor !Almanya ile kriz büyüyor !
Sosyal medyayı sallayan oturuş !Sosyal medyayı sallayan oturuş !
Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !Rusya ve Çin'den Suriye kararına veto !
Eşini öldüren adamdan ''kaza'' savunmasıEşini öldüren adamdan ''kaza'' savunması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS