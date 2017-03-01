Tavşanlı'da köpek katliamı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5'i yavru olan 9 köpek av tüfeğiyle vurularak telef edildi.

Olay, daha önce Tavşanlı İlçesine bağlı köy olan Çardaklı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeği ile ateş ederek 5'i yavru olan 9 köpeği telef etti. Tavşanlılı hayvansever Necdet Demirat durumu jandarma yetkililerine bildirdiklerini söyledi. Bölgede sık sık telef edilen köpeklerle karşılaştıklarını anlatan Demirat şöyle konuştu:

"Arazide 9 telef edilmiş köpek var. Bunlar hep tüfekle öldürülmüş. Durumu jandarmaya bildirdik. Birileri geceleyin gelip tüfekle köpeklere ateş ediyor. Allah razı olsun jandarma ilgileniyor. Ancak köpekleri vuran kişilerin bulunması lazım. Kimin vurduğu belli değil. Burada daha önce de av tüfeğiyle ateş edilerek köpekler telef edildi. Bununla ilgili tutanaklar tutuldu ama bir sonuç alınamadı."