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TAVUKLU SANDVİÇLE İLGİLİ ŞOKE EDEN GERÇEK

Tavuklu sandviçle ilgili şoke eden gerçek

Kanada'da fast food restoranlarından alınan yiyecekler üzerinde yapılan araştırma şaşırtan bir gerçeği ortaya koydu.

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Kanada’da fast food merkezlerinden alınan yiyecekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu tavuk etlerinin tamamen tavuk olmadığı ortaya koyuldu.

İngiliz gazetesi Independent’ın haberinde özellikle Subway sandviç zincirinin kullandığı tavuk etinin yaklaşık yüzde 50’sinin soya ve diğer katkı maddelerinden oluşturulduğu belirlendi.

Diğer ünlü fast food zincirlerinin tavuk ürünlerinde gerçek etin yüzde 80’i geçtiği belirtildi. Trent Üniversitesi’nden Matt Harnden, en kötü sonuçların Subway’den geldiğini anlatırken, kuruluşun bazı ürünlerinde tavuk etinin oranı yüzde 43’ün altına indi.

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