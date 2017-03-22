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TAZİYE EVİNDEN CENAZESİ ÇIKTI

Taziye evinden cenazesi çıktı

Adana'da ailesinin 15 gündür haber alamadığı genç bir taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu.

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde cenaze için taziye evine gelenler, abdest almak için tuvaleti kullanmak istedi. Kapının kilitli olduğunu ve içeriden pis kokular geldiğini fark edenler, durumdan şüphelenip camı kırıp içeriye baktıklarında cesetle karşılaştı. İhbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis inceleme yaparken, olay yerine gelen İsa D., cesedin 15 gündür kayıp olan oğlu Mehmet D.'ye ait olabileceğini belirtip görmek istedi. İsa D.'in cesedi teşhis etmesinin ardından Mehmet D.'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet D.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ise belli olacak.

DHA
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