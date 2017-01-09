TBMM BAŞKANI YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

TBMM Başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ameliyat geçiren ve hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.

Güven Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından normal odada tedavi gören Kahraman yoğun bakım servisine alındı.

467
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisiŞehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisi
Masaj salonlarına fuhuş baskınıMasaj salonlarına fuhuş baskını
Askerlerin arasına kamyonla girdi !Askerlerin arasına kamyonla girdi !
Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gittiGülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti
Başkent'te calı bomba paniği !Başkent'te calı bomba paniği !
ATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandıATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandı
İstanbul havadan görüntülendiİstanbul havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...
9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS