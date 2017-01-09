TBMM Başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Ameliyat geçiren ve hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.
Güven Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından normal odada tedavi gören Kahraman yoğun bakım servisine alındı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakıma kaldırıldı
Ameliyat geçiren ve hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.
Güven Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından normal odada tedavi gören Kahraman yoğun bakım servisine alındı.