TBMM korkuluklarında 'haç' hassasiyeti

FETÖ’nün darbe girişiminin izlerini silmek üzere çalışmaların sürdüğü TBMM’de; tüm odalar, pencereler, dekorlar ve süslemeler simetrik. Onarım sırasında muhalefet kulisinin tavanı iktidar kulisiyle aynı hale getirilirken, yeni konulacak demir korkulukların da iktidar kulisindeki gibi yapılması kararlaştırıldı. Fakat korkuluktaki bir demir süslemenin haç işaretine ve Haçlı kılıcına benzediği iddia edilince muhalefet kulisinin korkulukları düz yapıldı.
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