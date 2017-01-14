TBMM'DE "ISIRIK" TARTIŞMASI

TBMM'de "ısırık" tartışması

Anayasa değişikliği teklifi için yapılan görüşmelerde "ısırık" tartışması çıktı.

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TBMM'de anayasa değişikliği önerisi için görüşmelerle birlikte "ısırma polemiği" de sürüyor. Genel Kurul’da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ısırıldığını iddia eden AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın bacağının fotoğrafını gösterip kendi bacağındaki "eski yarayla" karşılaştırdı. "Isırık izi böyle olmaz" dedi.

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Bir hekim olduğunu anımsattıktan sonra Balta’nın yarasının eski olduğunu iddia eden Şeker, kendi bacağındaki eski bir yarayı gösterdi.

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre  tablet bilgisayarını çıkarıp Balta'nın bacağının fotoğrafını da gösteren Şeker şu ifadeleri kullandı: “Kaç gündür yalanlar söylüyorsunuz. Şu yaraya ‘Bir arkadaşınız ısırdı’ diyorsunuz. Bu, tıbben imkânsız bir şey. Bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. At izini it izine karıştırıyorsunuz belki ama biz burada at göremedik. Bu yaranın benzeri bende de var. Oradaki köşeye çarpma neticesinde oluşabilecek olan bir yara. Bu yarayı siz, bir insan ısırmış gibi, yalanlarınızla inandırmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar, ben bir hekim olarak söylüyorum, ısırık izi bu şekilde değil ve kavislidir, karşılıklı çenenin arasına girmesi gerekir. Ama, atın çenesi ancak bunu ısırabilir ve karşılığında da bir at vardır. Siz hiç elma da mı ısırmadınız? Bir diş izinin ne olduğunu bilmiyor musunuz” dedi.

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Hürriyet
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