TBMM'DE "KÖPEK GİREMEZ" YAZILI AFİŞ GERGİNLİĞİ

TBMM'de "Köpek Giremez" yazılı afiş gerginliği

TBMM'de "köpek giremez" yazılı afiş CHP'lilerin tepkisini çekti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TBMM'de başkanlık sistemi görüşmeleri dünkü kavganın ardından yeniden başladı. AK partili bazı milletvekillerinin üzerinde "Dikkat! Köpek giremez" yazılı kağıtlar göstermesi CHP'lilerin tepkisini çekti.

tbmm-de-anayasa-degisikligi-gorusmeleri-gergin-9157174_2983_m.jpg

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı.

tbmm-de-anayasa-degisikligi-gorusmeleri-gergi-9157174_300.jpg

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye CumhuriyetiAnayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı.

tbmm-de-anayasa-degisikligi-gorusmeleri-gergi-4-9157174_o.jpg

AK PARTİLİ KADIN VEKİLLERDEN "KÖPEK GİREMEZ" YAZILI PANKART

Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı. Bu sırada Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı.

tbmm-de-anayasa-degisikligi-gorusmeleri-gergi-3-9157174_o.jpg

TARTIŞMA ÇIKTI

Milletvekillerinin kaldırdığı pankartlar, muhalefet ve iktidar partileri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.

475
Dolardaki yükselişin ardında Almanya'nın olduğu ileri sürüldüDolardaki yükselişin ardında Almanya'nın olduğu ileri sürüldü
Ahmet Davutoğlu'nun kardeşine FETÖ gözaltısıAhmet Davutoğlu'nun kardeşine FETÖ gözaltısı
O isimden Erdoğan açıklamasıO isimden Erdoğan açıklaması
Darbe söylentileri yeniden dillendiriliyorDarbe söylentileri yeniden dillendiriliyor
Seks kasedi iddiasında ilginç gelişmeSeks kasedi iddiasında ilginç gelişme
Enis Berberoğlu, Bakan Bozdağ ile konuştuEnis Berberoğlu, Bakan Bozdağ ile konuştu
Erdoğan'dan Meclis'teki kavga için flaş sözlerErdoğan'dan Meclis'teki kavga için flaş sözler
Tente kurbanı iş adamı son yolculuğuna uğurlandıTente kurbanı iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
Tecavüzcü otobüsü şoförü suç makinesi çıktıTecavüzcü otobüsü şoförü suç makinesi çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS