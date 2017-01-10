TC logolu dolandırcılık çetesi

Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin isim soyisim ve iletişim bilgilerini ele geçiren bir dolandırıcılık çetesi kendine kurban arıyor.

Sabah Avrupa (sabah.de) 'ye ulaşan İ.G. isimli gurbetçi kendisine kurulmak istenen tuzağı anlattı. Ekibimizin teyit ettiği bilgiler ışığında gurbetçi vatandaşlarımızı Türkiye ve Almanya ayaklı dolandırıcılık tehlikesiyle karşı karşıya oldukları hususunda uyarıyoruz.

İşte kendine kurban arayan dolandırıcılık çetesinin yöntemleri ve hikayesi...

Gurbetçi vatandaşımız İ.G'ye önce Berlin civarından gelen çağrıyla Türkiye-Almanya arasında giriş çıkış yapanlar arasında yapılan çekilişte 65.000 euro ikramiye kazandığı söyleniyor.

Bu sözde ikramiyenin de alınabilmesi için de Türkiye merkezli bir adresin veriliyor.

İ.G'ye verilen adresin ardından dolandırıcıların ikinci güven kazanma yöntemi devreye giriyor.

Kurdukları internet sitesine kurbanları yönlendiren şebeke telefonda ilk önce bir kod veriyor, kodu siteye giren gurbetçiler ise kendi isimleri ve kazandığı ikramiyenin bedeli karşılarına çıkıyor.

Sitede kendini teyit eden kurbanı tekrar arayan dolandırıcılar bu kez de ödemeyi yapacak olan yetkiliye yönlendireceğiz bahanesiyle başka bir telefon numarası vererek aranmasını ve banka hesap bilgilerini istiyor.

Söylenenlerin gerçek olmadığına inanan İ.G. ise diğer vatandaşların tuzağa düşürülmemesi için durumu Alman polisine de ihbar edeceğini ifade etti.