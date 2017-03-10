SON DAKİKAİSTANBUL'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ !
  • Rus askerleri PKK'lı teröristlerle göbek attı
  • ORC araştırma son referandum anketi
  • İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki sonuç
  • Ankara'da kalaşnikoflu saldırı: 2 ölü
  • FETÖ'nün yeni mesaj uygulaması ortaya çıktı
YEREL HABERLER
Kayseri Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TECAVÜZ DEHŞETİ ! İŞ İLANI İÇİN GİTTİ, KABUSU YAŞADI

Tecavüz dehşeti ! İş ilanı için gitti, kabusu yaşadı

Kayseri'de internette gördüğü iş ilanı için görüşmeye giden 27 yaşındaki Keziban B. önce tecavüze uğradı, sonra da gasp edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kayseri'de internette gördüğü iş ilanı için görüşmeye giden 27 yaşındaki Keziban B., iddiaya göre ilanı veren 26 yaşındaki Murat K.'nın tecavüzüne uğradı. Keziban B.'nin 200 lira parasını da gasp ettiği öne sürülen Murat K., şikayet üzerine tutuklandı.

Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi, Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen olayda internette gördüğü iş ilanı için verilen telefon numarasına arayan Keziban B., randevu alarak ilan sahibi Murat K. ile buluştu. Genç kadını otomobiline alıp ıssız bir yere götüren K., iddiaya göre bıçakla tehdit ederek tecavüz etti ve çantasındaki 200 liasını da alıp kaçtı.

Olay sonrası polise sığınan Keziban B. yaşadığı olayı anlatarak şikayetçi oldu. Polis tarafından yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenerek gözaltına alınan Murat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
527
-
Ormanlık alanda seks kavgasıOrmanlık alanda seks kavgası
Kılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktıKılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktı
ES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktıES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktı
Diriliş Ertuğrul'a veda ettiDiriliş Ertuğrul'a veda etti
FETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındıFETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındı
Bankadan çekilen 20 TL şaşırttıBankadan çekilen 20 TL şaşırttı
Hanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözlerHanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözler
Terörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildiTerörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildi
''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS