Tecavüz iddiasına 22.5 yıl hapis istendi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 18 yaşındaki E.K.'ya tecavüzle suçlanan Hasan P. hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, mağdur E.K. ile "nitelikli cinsel istismar" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından 22.5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz Hasan P. katıldı. E.K., duruşmada psikolog eşliğinde ifade verdi. Hasan P.'nin o dönem ablasıyla evlenmek istediğini söyleyen E.K., olayın yaşandığı geçen 20 Haziran akşamı annesi ve kardeşlerinin Hasan P. tarafından parka götürüldüğünü belirterek şöyle dedi:

"Anneme evde biri olup olmadığını sormuş. Annem de benim olduğumu söylemiş. Çekirdek ve kola alarak eve geldi. Annemin beni çağırdığını belirterek, "Seni annenin yanına götüreceğim" dedi. Bana "Seninle biraz dolaşalım ve konuşalım" dedi. Oymapınar Barajı'na doğru gittik. Issız bir yerde arabayı durdurdu. Bana zorla sahip oldu."

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sanığın daha sonra kendisini mahalleye getirip bıraktığını ve kimseye söylememesi için tehdit ettiğini öne süren E.K., yardım istediği jandarmanın kendisine yönlendirdiği sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye giderek tedavi olduğunu kaydetti. Daha sonra sanık hakkında şikayetçi olduğunu, anne ve babasının olayı sonradan duyduğunu belirten E.K. sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise mağdurun beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, "Beyanlarındaki delil durumunun netleşmesi için mağdurun benzer suçlara ilişkin dosyalarının araştırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık Hasan P. de avukatının ifadelerine katıldığını ve başka sözü olmadığını söyledi.

Mahkeme delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

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