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TECAVÜZ MAĞDURU KADIN YOL KENARINDA BULUNDU

Tecavüz mağduru kadın yol kenarında bulundu

Diyarbakır'da yol kenarında ağlarken bulunan genç kadının tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da kasap 22 yaşındaki S.A., arkadaşlık kurduğu 31 yaşındaki B.A. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart günü yaptıkları devriye görevi sırasında, 31 yaşındaki B.A. adlı kadının yolda ağladığını gördü. B.A., polise erkek arkadaşı S.A.,'nın kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Yapılan incelemede B.A.'nın 3 Mart günü sevgilisi S.A.'yı şikayet etmek için Ahlak Büro Amirliği'ne de başvurduğu ortaya çıktı.

Karakolda, B.A.'nın sevgilisinin eşkalini ve adresini vermesi üzerine polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 6 Mart akşam saatlerinde merkez Yenişehir İlçesi'ndeki şüphelinin işyerine gitti. İşyerine gelen polisleri görünce kaçmak isteyen S.A. yakalandı.

Gözaltına alınan S.A., Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
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