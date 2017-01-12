TECAVÜZCÜ OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Tecavüzcü otobüsü şoförü suç makinesi çıktı

Ankara'da özel toplu taşıma aracında bir kadına tecavüz eden şoförün suç dosyası kabarık çıktı.

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Ankara’da, geçen hafta bir özel toplu taşıma aracında S. adlı kadına tecavüz eden İbrahim T. adlı şoför hakkında ‘hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme’ gibi 48 ayrı suç dosyasının olduğu ve üç ayrı cinsel istismar suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; Mağdurenin avukatı Hüsniye Şimşek’in başsavcılığa verdiği dilekçede, İbrahim T.’nin öldürme kastıyla hareket ettiği iddia edildi ve “Hakkında onlarca suçtan dosya bulunduğu ve suç işlemeyi, yasalara karşı koymayı itiyat haline getirdiği görülecektir” denildi.

APAR TOPAR SEFERE

Avukat Şimşek ayrıca, olay sonrası mağdure S. ile saldırgan arasında ‘ilişki olduğunu’ iddia eden Ankara Şehiriçi Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş hakkında da şikâyetçi oldu. Dilekçede, S.’ye tecavüz edilen aracın da delillerin yok edilmesi amacıyla temizlenerek apar topar sefere çıkarıldığı anlatıldı.

Hürriyet
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