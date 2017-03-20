''Tecavüzden korktum'' demişti, ilk kez anlattı

ABD’li ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, geride bıraktığımız yılın ekim ayında Fransa’nın başkenti Paris’te pazartesi sabahı 02.00 sularında polis kılığındaki 5 hırsız tarafından rehin alınmış ve 10 milyon dolar değerinde mücevheri çalınmıştı. Yaşadığı korku dolu anları olay sonrasında muhabirlerle paylaşan Kardashian, ‘Tecavüzden korktum’ şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

AYLAR SONRA TÜM AYRINTISIYLA ANLATTI

Ailesiyle birlikte kendi adlarını taşıyan bir şov programı yapan Kim Kardashian, olayın üzerinden beş ay geçtikten sonra yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. 36 yaşındaki televizyon şovu yıldızı Kim Kardashian, korku dolu anları kardeşlerine anlattı. Hırsızlar tarafından tecavüze uğramaktan kılpayı kurtulduğunu söyleyen Kardashian o anlarla ilgili şunları paylaştı: “İçlerinden biri bacaklarımı tutuyordu, ben de korkudan ne yapacağımı bilmez bir haldeydim, üzerimde kıyafetlerim de yoktu. Beni yatağın önüne doğru çekti ve işte o an ‘Tamam, bana tecavüz edecekleri an bu’ dedim kendi kendime. Kendimi zihinsel olarak bu korkunç gerçeğe hazırlamıştım ki sonrasında vazgeçti. Bacaklarımı bantladı ve elindeki silahı kafama doğrulttu. O an dua etmeye başladım. Kourtney’nin yatağın üzerindeki cansız bedenimi gördüğünde nasıl hissedeceğini düşündüm. Sonrasında onlara ‘Bizi öldürecek misiniz?’ diye sordum. ‘Bir bebeğim ve ailem var lüften yaşamama izin verin’ diye onlara yalvardım. Ancak beni anlamıyorlardı. Onlara paramın olmadığını söyleyince, beni koridora sürüklediler o zaman adamların elindeki silahı da net bir şekilde gördüm. Silaha ve merdivenlere baktım. Beni arkamdan vurup atabilirlerdi. O sırada kaçmak için kendime fırsat arıyordum ancak bu durumdan kurtulabileceğime dair hiçbir belirti yoktu. Hırsızlar beni daha sonra balkona çıkardı ellerim ve ayaklarım bağlıydı. Bu sırada hırsızlardan iki tanesinin Fransız polisi gibi giyindiğini gördüm. Moda tasarımcısı arkadaşım Simone kendisini tuvalete kilitleyip kardeşlerimi aramasa belki de hayatta olmazdım.”

‘SOYGUN REKLAM İÇİN YAPILDI’ DEMİŞLERDİ

Otelin özel güvenlik uzmanı Stanulis, soygunun düzmece olduğunu iddia etmişti. İngiltere’de yayımlanan Daily Mail’e konuşan Stanulis, “Bu ya binanın içerisinde birinin işi ya da bir reklam malzemesi. Çünkü bina çok güvenli. Birileri bu beş adama para verip Kardashian yalnızken binanın içine almış olmalı” yorumunu yaptı.