''Tecavüze uğradım'' demişti...

Amerikalı pop şarkıcısı Kesha, önceki gün pilatese giderken görüntülendi. Dünyaca ünlü isim, son dönemde aldığı kilolarıyla dikkati çekti.

‘Tik Tok’ şarkısıyla ünlenen ve geçtiğimiz yıl eski prodüktörü Dr Luke’un kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla sıkıntılı günler geçiren Kesha, Los Angeles’ta pilatese giderken objektifkere takıldı.



Son yıllarda aldığı kilolar nedeniyle adeta tanınmaz hale gelen 30 yaşındaki şarkıcı, görenleri şaşkına çevirdi.



Yapımcısı Dr Luke’un kendisine uyuşturucu verdiği ve tecavüz ettiği iddiasıyla sözleşmesini feshetmek için mahkemeye başvuran Kesha'nin bu talebi geçtiğimiz şubat ayında mahkeme tarafından reddedilmişti.