Tecavüzün kanıtı bebek bile mahkemeyi ikna edemedi

Ankara’da lise son sınıfta okuyan B.E., dava dosyasındaki iddialara göre, tecavüze uğradı, hamile kaldı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre tecavüz sonucu hamile kaldığını iddia eden ve bir kız çocuğu dünyaya getiren lise öğrencisi B.E.’nin (18) davasında iki mahkeme, ‘Yeterli delil olmadığı’ gerekçesiyle bebekten DNA örneği alınması talebini reddetti. Kadın savcı Günay Serap Yüksel, olayın peşini bırakmadı. Savcı Yüksel, bebeğin babasının kimliğini belirleyerek şüpheliyi bulmak için istediği izni, ancak üçüncü mahkemeden alabildi.



‘BENDEN İSE, BEBEK KABULÜM’



Karnının şişmesinden şüphelenen aile, kızlarını hastaneye götürdü. B.E.’nin 7.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca aile, kızları B.E. ile 26 Ağustos 2016’da Cumhuriyetsavcılığına suç duyurusunda bulundu. B.E., ifadesinde, mahallede tanıdığı Ö.G.’nin kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek, “Okula bırakmak için arabasına aldı. Beni boş bir araziye götürdü ve arabada rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girdi. Beni tehdit etti, korkumdan kimseye anlatamadım” dedi. Şikâyet üzerine Ö.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Ancak Ö.G.’nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Talimatla alınan ifadesinde şüpheli tecavüz iddialarını reddederek, “B.E. ile rızasıyla cinsel ilişkiye girdim. Zorla bir birliktelik olmadı. DNA testi yapılsın; bebek bendense sahip çıkmaya hazırım” dedi.



DNA TESTİ İSTENDİ



Soruşturma devam ederken B.E., bir kız bebek dünyaya getirdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Günay Serap Yüksel, bebeğin babasını belirleyecek DNA testi için Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Ancak mahkeme, ‘yeterli delil olmadığı” gerekçesiyle talebi reddetti. İtiraz üzerine bir üst mahkeme olan Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği de savcılığın talebini reddetti.



SAVCI PEŞİNİ BIRAKMADI



Ancak savcı Yüksel, dosya takibini sürdürerek, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nde, bebeğin DNA’sının belirlenmesi yönünde talepte bulundu. 2. Sulh Ceza Hâkimliği, savcının talebini yerinde bulurak, anneden, şüpheliden ve bebekten örnek alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi. Dosyanın seyri için DNA testlerinin sonucu bekleniyor.