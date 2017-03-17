Tedavi edilmediğini söyleyip kendini kesti

Antalya'da 40 yaşındaki İsmail Rüzgar, diş tedavisi için geldiği hastanede kendisiyle ilgilenilmediğini öne sürerek eylem yaptı. Maket bıçağıyla kendine zarar veren Rüzgar, polisin tedavi için yardım edileceği sözünü vermesi üzerine ikna oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen ancak kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini öne süren İsmail Rüzgar, bahçeye çıkarak bir süre çevredekilere bağırdı. Daha sonra vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkaran Rüzgar, yanında getirdiği maket bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.

Çevredekilerin haber verdiği güvenlik görevlileri ise polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis vücudunun üst bölümü kan içinde kalan İsmail Rüzgar'ı ikna etmek için uğraştı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları boyunca kendisine zarar vermeye devam eden Rüzgar, yardım edileceğinin söylenmesi üzerine elindeki maket bıçağını atarak eylemini sonlandırdı.

Olay yerine gelen ambulansa alınan İsmail Rüzgar, gazetecilerin neden yaptığı sorusuna "Dişlerimi yapmadılar, bu yüzden yaptım" diye yanıt verdi.

Ambulansa alındıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahale isteğini reddeden Rüzgar, araçtan indi. Rüzgar, ifadesi için polis merkezine çağrıldı.