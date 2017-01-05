Tehlike kapımıza dayandı! Bulgaristan'da kuş gribi alarmı

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BABH) Genel Müdür Yardımcısı Petya Petkova yaptığı açıklamada Avrupa’da ve Bulgaristan’da uzun süredir ilk kez bu kadar hızlı yayılan bir hayvan hastalığının söz konusu olduğunu, 100 binden fazla kanatlı hayvanın itlaf edileceğini duyurdu.

Petkova, salgın nedeniyle Bulgaristan genelinde tavukçuluk sektöründe yetiştirme, kesme ve etin son işlemine dek alınabilecek tüm önlemlerin alındığını, tavuk etinin pişirme işleminin 70 derecenin üzerinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Petkova, paniğe gerek olmadığını belirterek, halkın temel hijyen kurallarına uygun davrandığı sürece hastalığın insanlara geçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Hastalığın evcil ve yabani kanatlılarda hızla yayılmasından dolayı ülke genelinde geçici olarak kuş avının yasaklandığı bildirildi.