TEHLİKE KAPIMIZA DAYANDI! BULGARİSTAN'DA KUŞ GRİBİ ALARMI

Tehlike kapımıza dayandı! Bulgaristan'da kuş gribi alarmı

Bulgaristan’da 31 bölgeye yayılan kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edilecek.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BABH) Genel Müdür Yardımcısı Petya Petkova yaptığı açıklamada Avrupa’da ve Bulgaristan’da uzun süredir ilk kez bu kadar hızlı yayılan bir hayvan hastalığının söz konusu olduğunu, 100 binden fazla kanatlı hayvanın itlaf edileceğini duyurdu.

Petkova, salgın nedeniyle Bulgaristan genelinde tavukçuluk sektöründe yetiştirme, kesme ve etin son işlemine dek alınabilecek tüm önlemlerin alındığını, tavuk etinin pişirme işleminin 70 derecenin üzerinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Petkova, paniğe gerek olmadığını belirterek, halkın temel hijyen kurallarına uygun davrandığı sürece hastalığın insanlara geçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Hastalığın evcil ve yabani kanatlılarda hızla yayılmasından dolayı ülke genelinde geçici olarak kuş avının yasaklandığı bildirildi.

AA
90
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidirŞamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemidir
Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlarAbdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yıldırım'dan esnafa iki büyük müjdeYıldırım'dan esnafa iki büyük müjde
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildiİnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
Üniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyorÜniversiteyi bıraktı 50 köpeğe bakıyor
Terörle mücadelede gelinen son nokta !Terörle mücadelede gelinen son nokta !
ABD'li komutandan Türkiye mesajıABD'li komutandan Türkiye mesajı
Kediye işkence edenler özür dilediKediye işkence edenler özür diledi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS