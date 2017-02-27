  • Oscar Ödül Töreni'nde tarihi skandal
  • Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı
  • Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler
  • Fenerbahçe Antep'ten de çıkamadı
  • Türkiye'den tokat gibi cevap: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar

TEHLİKELİ GELİŞME ! ÖSO İLE ESAD REJİMİ ÇATIŞTI

Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı

El Bab'ın güneyinde, TSK destekli ÖSO ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile El Bab’ın güneyindeki Tadif beldesinde dün kontrolü sağlayan Suriye ordusu arasında çatışma çıktı.

Suriye ordusu ve müttefikleri, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında ÖSO’nun kontrolüne geçen El Bab kentinin güneyindeki Tadif kasabasında dün sabah hâkimiyet sağladı. İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, Tadif’i DEAŞ’tan alan Suriye ordusu bu hamlesiyle, TSK destekli ÖSO’nun El Bab’ın güneyine inmesini engellemeyi amaçlıyor.

Akşam saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO birliklerinin ortak temsil edildiği Havar Kilis Operasyon Odası’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tadif yakınlarında ÖSO birlikleri ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çatışmalarda 22 rejim askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Bu ayın başında Suriye ordusu ile ÖSO arasında El Bab’ın güneybatısındaki Ebu Zeydin köyünde de çatışmalar çıkmış, kısa süre sonra kesilmişti. Rus kaynaklar, Tadif’in Suriye ordusu ile Türkiye destekli güçler arasındaki ayırıcı hat olduğunu ve tarafların bunun üzerinde uzlaştığını söylemişlerdi.

549
-
Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Melih Gökçek'ten referandum anketiMelih Gökçek'ten referandum anketi
Süper mini eteğiyle zorlandıSüper mini eteğiyle zorlandı
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Şarkıcı Yalın hesaba itiraz ettiŞarkıcı Yalın hesaba itiraz etti
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Ankara'da astsubaya korkunç pusu !Ankara'da astsubaya korkunç pusu !
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS