Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile El Bab’ın güneyindeki Tadif beldesinde dün kontrolü sağlayan Suriye ordusu arasında çatışma çıktı.

Suriye ordusu ve müttefikleri, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında ÖSO’nun kontrolüne geçen El Bab kentinin güneyindeki Tadif kasabasında dün sabah hâkimiyet sağladı. İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, Tadif’i DEAŞ’tan alan Suriye ordusu bu hamlesiyle, TSK destekli ÖSO’nun El Bab’ın güneyine inmesini engellemeyi amaçlıyor.

Akşam saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO birliklerinin ortak temsil edildiği Havar Kilis Operasyon Odası’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tadif yakınlarında ÖSO birlikleri ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çatışmalarda 22 rejim askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Bu ayın başında Suriye ordusu ile ÖSO arasında El Bab’ın güneybatısındaki Ebu Zeydin köyünde de çatışmalar çıkmış, kısa süre sonra kesilmişti. Rus kaynaklar, Tadif’in Suriye ordusu ile Türkiye destekli güçler arasındaki ayırıcı hat olduğunu ve tarafların bunun üzerinde uzlaştığını söylemişlerdi.