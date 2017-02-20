Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoru

Ekonomide yaşanan durgunluğa paralel, işsizlik yüzde 12.1'e tırmanırken, 2002'den bu yana tek başına iktidar olan AK Parti'nin iktidarında tek partili iktidarlar döneminin "işsizlik rekoru" kırıldı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı “Ülkemizde Tek Parti ve Koalisyon Hükümetleri Dönemlerinde Büyüme ve İşsizlik Oranları” başlıklı rapor hazırladı. Raporda, tek parti iktidarları dönemi ile koalisyon hükümetleri döneminde ekonomik büyüme ve işsizlik oranları kıyaslandı.

Rapora göre AK Parti'nin tek başına iktidarındaki işsizlik oranı, diğer tüm hükümet dönemlerini katladı. AK Parti dönemindeki büyüme hızı da, diğer tüm tek parti hükümetlerinden geride kalırken, birçok koalisyon hükümetinin büyüme hızından da düşük çıktı. Ayrıca, AK Parti dönemindeki büyüme, ekonominin dinamiklerinin tamamen altüst olduğu askeri dönemlerle neredeyse eşit çıktı.