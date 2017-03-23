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TEKEL BAYİSİNDE POMPALI DEHŞETİ: 1 ÖLÜ

Tekel bayisinde pompalı dehşeti: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayisine pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü.

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Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde tekel bayine yapılan pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda, 27 yaşındaki Recep Koyun öldü.Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Cerrah mahallesinde faaliyet gösteren bir tekel bayinde meydana geldi. Araçla gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sırasında pompalı tüfekten çıkan kurşunlardan biri tekel bayi çalışanlarından 27 yaşındaki Recep Koyun'a isabet etti. Saldırganlar, geldikleri araçla kaçarken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Recep Koyun, haber verilmesi üzerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Koyun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Recep Koyun'un ölüm haberini alan ailesi ve dostları Devlet Hastanesi'ne akın etti. Koyun'un cenazesi, savcılık incelemesi ardından Bursa Adli Tıp Kuruman gönderildi. Gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişileri, kullandıkları aracı belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA
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