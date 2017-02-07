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TEKERLİ SANDALYELİ KIZ BİR ANDA AYAKLANDI

Tekerli sandalyeli kız bir anda ayaklandı

İstanbul Esenler'de tekerlekli sandalye ile dilendirilen küçük kız zabıtaları görünce yürümeye başladı.

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Esenler'de ufak yaştaki çocuklarını tekerlekli sandalyeye oturtarak dilendiren baba görenleri hayrete düşürdü. Zabıta ekiplerini gören 10 yaşındaki kızın aniden yürümeye başlaması dikkat çekerken 3 yaşındaki kızın ise şaşkın gözlerle olanları izlediği gözlendi.

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar eden şebekelere yönelik denetimlerini arttırdı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler ufak yaştaki kızın babası ve amcası tarafından dilendirildiğini tespit etti. Henüz 10 yaşında olan kızını tekerlekli sandalyeye oturtarak dilendiren baba zabıta ekiplerine yakalandı. Ekipler yaptıkları incelemede baba H.Y.'nin 10 yaşındaki kızını tekerlekli sandalyeye oturttuğu 3 yaşındaki kızını da yanında dolaştırarak dilendirdiği tespit etti. Zabıta ekiplerini gören ufak kızın ayaklanarak yürümeye başlaması görenleri hayrete düşürdü. Yapılan çalışma sonucunda ufak kızların amcası M.Y.'nin de gözcülük yaptığı tespit edildi.

Ekipler baba H.Y. ve amca M.Y.'ye 109'ar lira para cezası kesti.

İHA
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