TEKİRDAĞ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 55 GÖZALTI

Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 55 gözaltı

Tekirdağ merkezli FETÖ soruşturmasında 55 kişi gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

FETÖ soruşturması kapsamında bugün Tekirdağ merkezli yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan 121 kişiden 55’i gözaltına alındı. Gözaltı listesinde FETÖ'ün il imamının da olduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Mehmet Can Toptaş'ın haberine göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri planlı operasyon başlattı.

Tekirdağ, Ankara, İstanbul, İzmir başka olmak üzere toplam 25 ilde aynı anda yapılan operasyonlarda arama ve gözaltı kararı çıkarılan toplam 121 kişiden 55’i gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunanlardan 39’unun daha önceden FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu bildirildi. Yetkililer, gözaltına alınanlar arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu bildirdiler.

Yılmaz’ın Ankara’da gözaltına alındığı ve Tekirdağ’a gönderildiği belirtildi. FETÖ’nün Tekirdağ İl İmamının da gözaltına alındığı kaydedildi.Gelişmeler birazdan.

Hürriyet
1103
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Takipçilerine fena patladı: Beni sevmeyin !Takipçilerine fena patladı: Beni sevmeyin !
Bakan Bozdağ'dan anayasa açıklamasıBakan Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Reina saldırganını tekmeledi !Reina saldırganını tekmeledi !
Gaziantep'te çatışma anı kameradaGaziantep'te çatışma anı kamerada
Banvit Brezilyalılara satıldıBanvit Brezilyalılara satıldı
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Kaldırım taşının altından ses gelince...Kaldırım taşının altından ses gelince...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS