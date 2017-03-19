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TEKMECİYİ SERBEST BIRAKAN HAKİM FETÖ'CÜ ÇIKTI

Tekmeciyi serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı

Hemşire Ayşegül Terzi'ye otobüste tekme atan saldırgan Abdullah Çakıroğlu'nu serbest bırakan hakim hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

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Hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan saldırganAbdullah Çakıroğlu'nu serbest bırakarak kamuoyunda tartışmalara yol açan hakim hakkında, FETÖ soruşturmasında gözaltı kararı çıktı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

26'SI GÖZALTINA ALINDI

İhraç kararından sonra 55 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 26'sı yakalandı.

TEKMECİYİ SERBEST BIRAKAN HAKİM FETÖ'CÜ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan 2'si Anadolu Adliyesi'nde görevli. Bunlardan biri Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İbrahim Uyanık. Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun ilk celse tahliyesine karar veren, yargılamayı yapan hakim.

Habertürk
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