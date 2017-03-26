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TEKMEYLE GELEN ÖLÜMDE TAHLİYE KARARI

Tekmeyle gelen ölümde tahliye kararı

Konya'da yan bakma kavgasında tekme atarak 17 yaşındaki Burak Kenan'ın ölümüne neden olan aynı yaştaki Ramazan E.Z., ilk duruşmada tahliye edildi.

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Konya'da "Yan baktığı" iddiasıyla çıkan kavgada tekme atarak 17 yaşındaki Burak Kenan'ın ölümüne neden olan aynı yaştaki Ramazan E.Z., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten yaralama" suçundan yargılandı. İlk duruşmada mahkeme heyeti tarafından iyi hal indirimi de kullanılarak 4 yıl 5 ay hapis cezası alan Ramazan E.Z., tutuklu bulunduğu süre, verilen ceza miktarı ve yaşı göz önüne alınarak tahliye edildi.

Olay, 2016 yılının Aralık ayında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz, 17 yaşındaki Ramazan E.Z., motosikletle arkasına bindirdiği arkadaşı 19 yaşındaki Mustafa T. ile birlikte gezmeye çıktı. Saçlı Kasap Caddesi'ne geldiğinde iddiaya göre yanlarına elektrikli bisikletle buzdolabı tamircisinde çalışan 17 yaşındaki Burak Kenan ve arkasındaki 15 yaşındaki M.E.A. yaklaştı. İddiaya göre 2 grup arasında "Ne bakıyorsun?" tartışması başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak Kenan, Mustafa T. ile kavga etmeye başladı. Bunun üzerine Ramazan E. Z. de Burak Kenan'ın göğüs kısmına tekme attı.

2 KEZ DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI AMA KURTULAMADI

Aldığı tekme darbesi sonucu yere yığılan Kenan, baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler ambulans çağırdı. Gelen sağlık görevlileri, Kenan'ın kalbinin durduğunu belirledi. Bunun üzerine yapılan kalp masajıyla Kenan'ın duran kalbi yeniden çalıştırılarak ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yeniden kalbi duran Kenan yapılan müdahale ile yeniden yaşama döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kenan, ertesi gün saat 05.00 sıralarında kurtarılamadı. Kenan'a tekme atıp ölümüne neden olan Ramazan E.Z. ise polis tarafından gözaltına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ramazan E.Z. hakkında, "Kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıkan Ramazan E. Z., savunmasında olay anından bir kez tekme attığını ancak tekmeyi nereye isabet ettirdiğini bilmediğini, öldürme kastının olmadığını ve pişman olduğunu söyledi.

TEK TEKME ATINCA CEZASI DEĞİŞTİ

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Burak Kenan'ın künt göğüs travmasına bağlı olarak öldüğünü belirtti. Savcı, taraflar arasında geçmişe dayalı husumet bulunmamasını, Ramazan E.Z.'nin kesici ve delici alet kullanmamasını ve bir kez göğüs bölgesine tekme atmasını ve eylemini devam ettirmemesini dikkate alarak sanığın "Kasten Yaralama" kastıyla hareket ettiği için 8-12 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Yaşı küçük olduğu için de cezada indirim yapılmasını ve tutukluluk halinin de devam etmesini istedi.

TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti Ramazan E. Z.'ye önce 8 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra yaşı küçük olduğu için cezayı 5 yıl 4 aya düşürdü. Heyet, Ramazan E.Z.'nin mahkemedeki iyi halini de göz önüne alıp cezayı 4 yıl 5 ay hapis cezasına indirdi. Ramazan E.Z., tutuklu bulunduğu süre, verilen ceza miktarı ve yaşı göz önüne alınarak tahliye edildi.

DHA
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