Türkiye’de SEO Giderek Daha Popüler Hale Geliyor

Dünya genelinde bu konu ile ilgili büyük bir bilinç seviyesi oturmakla birlikte ülkemiz henüz bu kavramla tanışalı çok olmadı.

Türkiye’de SEO alanındaki ilginin son birkaç yılda giderek arttığını ve bu alana markaların yatırım yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle büyük markaların web pazarındaki hamleleri orta ve küçük ölçekli markaların da bu pazara yönelmesinde büyük etki yarattı.

Birçok firma hemen bir web sitesi açıp, online satışa başlayarak hızlıca kazançlarını artırma hayali ile hatalı adımlar attı. SEO kavramını ilk duyan birçok firma bunun sadece bir web sitesi açmaktan ibaret olduğunu dahi düşündü.

Peki ama SEO Nedir? Bu kadar abartılan üzerine sayfalarca makaleler yazılan SEO neden gereklidir?

SEO ifadesi açılımında yer aldığı gibi optimizasyon çalışmalarıdır. Neyi optimize edeceğiz sorusuna da web siteniz ile ilgili her türlü fikri, kodu, içeriği ve reklam çalışmalarını cevabını verebiliriz. Optimizasyona fikir aşamasında başlamalı ve projenizi doğru kurgulamalısınız. Eğer kurgu aşamasında hedefinizi ve sitenizin yapısını yanlış seçerseniz bu durumu fark ettiğiniz süreye kadar harcadığınız her türlü bütçe ve zaman boşa gidecektir.

SEO tam olarak optimizasyonlar bütünüdür. Her türlü veriyi optimize etmeniz ve adımlarınızı sırasıyla doğru bir şekilde atmanız gerekir.

Optimize Edilmesi Gereken Detaylar

- Yazılım Optimizasyonu

- İçerik Zenginleştirme

- Tasarım Optimizasyonu (kullanıcı deneyimi)

- Backlink İnşaası

- Sosyal Medya Profillerinin Optimizasyonu

- Video İçerik Optimizasyonu (eğer varsa)

Çok güzel bir fikriniz var ve bu fikri hayata geçirmek için bir web sitesine ihtiyacınız olacak. Bu aşamada web sitenizi arama motoru optimizasyonu kurallarına göre yapılandırmadığınız sürece istediğiniz seviyeye ulaşamayabilir ya da bu aşamada gereğinden fazla efor sarfedebilirsiniz. Yazılım tarafındaki düzenlemelere gösterebileceğimiz en basit örnek URL yapısının ne kadar temiz olduğudur. site.com/haber-id=?3542+shownews gibi saçma bir adresi Facebook hesabınızdan birisine gönderdiğinizde karşınızdaki kişi sizin ona bir virüs gönderdiğinizi düşünecektir. Ancak site.com/23-yasindaki-gencin-basarisi gibi bir URL yapısını onunla paylaştığınızda bunun bir virüs olduğunu düşünmeyecektir. Bunu arkadaşınız bir kalite kriteri olarak algılıyorsa, milyarlarca dolar yatırım yapan Google neden bir kalite kriteri haline getirmiş olmasın.

Yazılım ile ilgili tüm düzenlemeleri tamamladıktan sonra ikinci aşamada sitenizdeki içeriklere odaklanmalı ve eğer varsa kopya içeriklerinizi hızlı bir şekilde özgünleştirmelisiniz. İçerik olmayan sayfaları da tespit ederek bu sayfalarda kullanıcıya bilgi aktarmalı ve arama motoru örümceklerinize analiz edebilecekleri bir kelime yoğunluğu sağlamalısınız.

İçerik çalışmalarınıza başlamak için belki yazılım tarafında bazı düzenlemelerin tamamlanmasını beklemeniz gerekebilir. Ancak içerik çalışmalarının bitmesini beklemeden tasarım ile ilgili düzenlemelerinizi de sürdürmelisiniz. Kullanıcıların deneyimlerine göre sürekli sitenizi daha kolay gezilebilir hale getirmelisiniz.

Bu süreçler devam ederken diğer yandan sosyal medya profillerinizi o sitenin kendi kuralları kapsamında düzenlemeli ve takipçileriniz ile doğru bir frekans yakalayarak sağlıklı bir iletişim içerisinde olmalısınız. SEO çalışmalarında en büyük kriterlerden birisi ziyaretçi bağımlılığıdır. Eğer bir ip adresi sitenizi düzenli olarak ziyaret ediyorsa o sayfa içerisinde kayda değer bir içerik olmasındadır. Bunun da bilincinde olan Google eski ziyaretçilerin yeniden siteye gelme oranına göre sizin Trustrank seviyenizde artış sağlıyor.

Eğer video içerik sağlayacak bir platformsanız bunu mutlaka yapmalısınız ve Youtube gibi önemli video servislerinde markanıza özel kanallar oluşturmalısınız. Bu kanallarda oluşturduğunuz videoları yeniden alıp sitenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle hedef kitlenize hem youtube indexleri ile, hem de kendi sitenizin indexleri ile ulaşma şansı yakalayacaksınız. Marka bilinirliği ile ilgili pozitif faydaları da bu sürecin size ekstra faydası olacaktır.

Yukarıda optimize etmeniz gereken çalışmaların genel olarak ana hatlarını sizinle paylaştık. Ancak bunların içerisine girdiğinizde mutlaka ki birçok alt başlık karşınıza çıkacak. Bu noktada yapmanız gereken SEO alanında size özgün ve güncel bilgiler aktaran yerli ve yabancı blogları yakından takip etmek olmalı.

Bilgi merkezi niteliğindeki bu SEO bloglarından birisi de www.seonedir.com adresi diyebiliriz. Bu adreste düzenli ve güncel olarak SEO alanındaki yeni gelişmeler ve uygulamalı açıklamalar yer alıyor.

SEO konusunda her duyduğunuza inanmamalı, o bilgiyi mutlaka sorgulamalısınız. Unutmamalısınız ki bu sektördeki kurallar kullanıcı deneyimlerine göre değişmekte ve bu değişim kimi zaman çok hızlı olabilmektedir. Bu sebeple duyduğunuz bir bilgi belki 2010’ların gerçeği, belki 2007’lerin gerçeği olabilir. Sorgulayın ve SEO süzgecinizden geçen bilgileri uygulamaya koyun.