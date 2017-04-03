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TELEFONUNU SARJ EDERKEN ÖLÜYORDU

Telefonunu sarj ederken ölüyordu

iPhone'u şarjdan almak isterken kolyesi yüzünden elektrik akımına kapılan bir kişi ölümden döndü. İşte iPhone ile yaşanan dehşet anlar

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32 yaşındaki Wiley Day, şu anda hala hayatta olduğu için kendini şanslı hissediyor olmalı. Zira iPhone'unu gece şarja koyduktan sonra uyuyan Day, sabah uyandığında şarj kablosuna sıkışan kolyesi yüzünden elektrik akımına kapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Wiley Day, son anda kendisinde kolyesini çıkarabilecek gücü bulduğu için şanslı olduğunu söyledi. Açıkçası yalnızca bunun için değil, hala hayatta olduğu için şanslı hissetmesi gerektiği kesin.

Öncelikle Day'in çarpılmasında uzatma kablosunun oldukça etkili olduğunu söylememiz gerek. Yatağına şarj aletinin ulaşabilmesi için bir ek parça kullanan Wiley Day, boynunda yer alan metal kolye yüzünden az kalsın ölümle yüzleşmek zorunda kalacaktı.

Tüm okurlarımıza akıllı telefon ya da benzeri cihazlarını şarj ederken yataklarının başucunda tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Zira Wiley Day kadar şanslı olamayabilirsiniz.

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