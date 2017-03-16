Telekulakçılar aynı ekip çıktı

Deniz Baykal'a kumpastan sorgulanan polis F.A, itirafçı oldu. “Akyürek istihbarattan alınınca dinlemeleri bitirdik bilgileri de temizledik” dedi

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı MHP'lilere yönelik kaset kumpası soruşturmasında ifade veren Ankara İstihbarat Şubede görevli FETÖ'cü eski polis memuru F.A., itiraflarda bulundu. F.A'nın itirafları, kaset kumpasını kuran ekibin yalnızca Baykal ve MHP'lier değil, bazı hakim savcı ve gazetecilerin de örgütün hedefinde olduğunu ortaya çıkardı. FETÖ ile irtibatlı olduğunu kabul eden F.A. ifadesinde şu bilgileri verdi: “O tarihlerde biz Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, üye Serruh Kaleli, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Emine Ülker Tarhan, Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, işadamı Mehmet Emin Karamehmet, gazeteciler Fikret Bila, Ahmet Hakan, Can Dündar, Sedat Ergin ve Nuray Mert'i de dinliyorduk. Hakim Osman Kaçmaz da dinleniyordu. Bir bayanla otel odasında olduğu bilgisi A.A isimli polis tarafından bildirildi.”

‘AKYÜREK DÖNEMİNDE DİNLEDİK'

“Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalışırken o dönem Başkan olan Ramazan Akyürek'in cemaatçi olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen F.A şöyle devam etti: ‘Dinleme yapıyorduk. 6 bilgisayar vardı. Mahkeme kararı vermiyorlardı, numaralar otomatik geliyordu, dinleyip, tape haline getiriyorduk. Akyürek ayrılınca çoğu dinlemeyi sonlandırdık. Temizlik yapıldı, bazı evrak ve bilgiler silindi.”

DENİZ BAYKAL-BİLA GÖRÜŞMESİ

‘'O dönem Deniz Baykal'ı dinledik. Net bir şekilde Baykal'ın Fikret Bila isimli gazeteciyle yapmış olduğu konuşmayı hatırlıyorum. Abdullah A. isimli arkadaşım, kaset yayınlanmadan önce TEKOP Şube'de Emniyet Amiri olan Ahmet Ümit Seçgin'in odasında görüntüleri de izlettirdiğini anlattı. Baykal'ın kaseti yayımlandıktan sonra Ali A., ‘Kimsenin bilgisi olmasın, ağzınızı sıkı tutun. Burası devletin yatak odasıdır. Burada olan burada kalır' dedi.