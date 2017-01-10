Televizyon binasında toz alarmı

Göteborg'daki SVT televizyon kanalı, binada bulunan ve ne olduğu belli olmayan toz sebebiyle alarma geçti.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin Göteborg kentindeki binası ‘‘tanımlanamayan toz’’ bulunması nedeniyle boşaltılıyor. SVT çalışanlarının tümü bina dışına çıkarıldı.



Niteliği belirlenemeyen tozun yaptığı araştırmacı programları ile tanınan gazeteci Janne Josefsson’ a gönderildiği belirtildi. Ayrıca binadaki kahve otomatının yanında da aynı tozun bulunduğu açıklandı.



Gönderilen tozla temas ettiği belirlenen üç SVT çalışanı ise kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi.