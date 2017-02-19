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TELEVİZYONUN SESİNİ AÇIP KURŞUN YAĞDIRDI !

Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !

Kağıthane'de boşanma davası açan eşine kurşun yağdırıp teslim olan kişi hakkında savcı kararını verdi.

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Kağıthane'de boşanma davası açan eşini 4 kez kurşunlayarak öldürdükten sonra teslim olan R.İ.'nin ağılaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede R.İ.'nin (35) konuşmak için çağırdığı eşi Nisa Ece İnçke'yi (25), dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra kurşunladığı, eşini tasarlayarak öldürdüğü yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, R.İ. ile Nisa Ece İnçke'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtildi. Kağıthane'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatıldı. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016'da R.İ.'nin Nisa Ece İnçke'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi'ndeki eve geldiği ifade edildi.

4 KEZ KURŞUNLADI

İddianamede, R.İ.'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtildi. Cinayet sonrası R.İ.'nin Pendik'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı, Nisa Ece İnçke'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yerde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli R.İ.'nin Nisa Ece İnçke'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydedildi. R.İ.'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ve "Ruhsatsız silah taşıma"dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. R.İ., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA
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