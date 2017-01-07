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TEM OTOYOLU’NDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLER KURTARILMAYI BEKLEDİ

TEM Otoyolu’nda mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekledi

TEM Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok otomobil mahsur kaldı.

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TEM Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok otomobil mahsur kaldı. Kimi sürücüler araçlarını bırakarak evlerine giderken kimi sürücülerin ise araçlarında yardım bekledikleri görüldü.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Gece saatlerinde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler TEM Otoyolu'nda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun trafikte ilerleyemeyen sürücüler çareyi otomobillerini yol kenarında bırakmakta buldu. Yol kenarlarına bırakılan otomobiller kar altında kaldı. Kar altında kalan otomobillerin kaportalarında buz saçaklarının oluştuğu görüldü.

Yoğun kar yağışı altında ilerlemek isteyen sürücüler ise buz tutan yolda otomobilleriyle savrularak ilerledi. Kış çalışmaları için tuz taşıyan bir hafriyat kamyonu sürücüsü yolda kalırken yaşanan duruma tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tuz taşıdığını ancak yolların yeteri kadar tuzlanmadığını ifade eden sürücü," Biz Büyükşehire hizmet ediyoruz ancak Büyükşehir yollara hizmet etmiyor. Biz tuz taşıyoruz Büyükşehire. Ancak taşıdığımız tuzları demek ki yollara dökmüyorlar. Baksanıza kaldık yolda. Yollara dökülmesi için tuz taşıyan araç yolda kaldı. Yaklaşık yarım saattir kurtarılmayı bekliyoruz" diye konuştu.

TEM Otoyolu'nda çok sayıda otomobil sürücüsünün yardım beklerken kar yağışını devam ediyor.

İHA
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