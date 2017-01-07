TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem Otoyolu’nda mahsur kaldı. Sabah saatlerinde Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR’ın karıştığı kaza sonrası ise Edirne istikametine yol trafiğe kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denildi.