YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !

TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, TEM OTOYOLU KAPANDI !

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da TEM Bahçeşehir'de 9 TIR'ın karıştığı kaza sonrası Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem Otoyolu’nda mahsur kaldı. Sabah saatlerinde Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR’ın karıştığı kaza sonrası ise Edirne istikametine yol trafiğe kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denildi.

797
PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !
Darbeci binbaşı böyle öldürüldüDarbeci binbaşı böyle öldürüldü
O haberler ABD'yi çok rahatsız ettiO haberler ABD'yi çok rahatsız etti
Ocak ayı soğuk geçecekOcak ayı soğuk geçecek
Albayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendiAlbayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendi
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Şehidin evinde yürek yakan diyalogŞehidin evinde yürek yakan diyalog
Domatesin fiyatı yüzde yüz arttıDomatesin fiyatı yüzde yüz arttı
Lodos fırtınası TIR'ı devirdiLodos fırtınası TIR'ı devirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS