TEM'de akılalmaz kaza; TEM'den E-5'e uçtu !

Kocaeli’nin'nin Körfez İlçesi'nde, TEM Otoyolu'ndan, D-100 karayoluna uçan TIR, kamyon ile çarpıştı. Kazada, 2 sürücü hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. TEM Otoyolu Ankara yönüne giden Bedir Kartal yönetimindeki 31 EM 473 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp alttan geçen D-100 karayoluna uçtu, İstanbul yönüne giden İlhan Türk yönetimindeki 34 ZBS 96 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, bariyerlere çarpan her iki aracın şoförü yaralandı. Yaralı şoförler, Bedir Kartal ile İlhan Türk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 karayolu İstanbul istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.