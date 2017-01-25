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TEM'DE TIR KAZASI ! İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI

TEM'de TIR kazası ! İstanbul yönü kapandı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 10.25 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Tünel Kontrol Merkezi'nde görevli itfaiyeekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açmak için temizleme çalışması başlattı.

DHA
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