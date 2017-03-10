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TEOMAN YİNE ÇAPKINLIK TURUNDA YAKALANDI

Teoman yine çapkınlık turunda yakalandı

Ünlü şarkıcı Teoman önceki gece çapkınlık turundaydı.

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Harbiye’deki kulüp Flamme’dan kız arkadaşları ile çıkan ve taksi bekleyen Teoman “Hadi artık binelim de evlerden birine gidelim” dedi.
 
Geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekana giden ünlü şarkıcı burada alkolün de etkisiyle mekandaki iki kadın müşteriyle flört etmeye çalışmıştı. Mekan görevlilerinden gelen uyarılara aldırış etmeden bu tavrına devam eden Teoman, görevliler tarafından mekandan çıkarılmak istenince olanlar olmuştu.

Mekan ile yaşanan bu tartışmanın ardından büyüyen olay sonrasında şarkıcıyı mekandaki diğer 4 müşterinin dövdüğü iddia edilmişti.

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