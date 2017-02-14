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TERLİKLE ÇOCUK DÖVEN HOCA TAHLİYE EDİLDİ

Terlikle çocuk döven hoca tahliye edildi

Sakarya'da 12 yaşındaki çocuğu Kur'an Kursu'nda terlikle döven hoca tahliye edildi.

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Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde 12 yaşındaki A.P.'yi terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz avukatının Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın ardından tahliye edildi.

Erenler Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hz. Musab Erkek Kur'an Kursu'nda küçük çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Kur'an kursu hocası Şükrü Yılmaz, Sakarya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Küçük çocuğa darp ve eziyet" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaya başladı.

terlikle çocuk döven hoca tahliye edildiGeçen hafta görülen davada mahkeme, Şükrü Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu karar üzerine avukatı kaçma şüphesi olmaması, istenen cezanın hükmün geri bırakılması kapsamında yer alacağı suç olması nedeniyle tahliyesi için Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Şükrü Yılmaz'ın tahliyesi yönünde karar verdi. Karar sonrasında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan Şükrü Yılmaz bu gece saat 21.00 sıralarında Ferizli Cezaevi'nden tahliye edildi

 

DHA
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